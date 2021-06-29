7 أسباب تجعل المحافظات الجنوبية الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

2021/06/29 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أرجع متنبئ جوي، يوم الثلاثاء، دخول مناطق جنوب العراق في الاعلى حرارة على مستوى العالم إلى سبعة أسباب.

وكتب صادق عطية عبر حسابه بمواقع التواصل، حول الاسباب التي تجعل مناطق جنوب العراق والكويت والاحواز الايرانية تسجل الاعلى درجات حرارة عالمياً خلال فصل الصيف.

وأوضح عطيه أن السبب الاول أنها مناطق تقع ضمن المناخ الصحراوي او شبه الصحراوي الحار والجاف، والسبب الثاني أنها مناطق نفطية ومايصاحبه من محروقات تسبب رفع درجة حرارة الهواء الملامس لها، خصوصا في السنوات الاخيرة، والثالث أنها تعتبر مناطق منخفضة (رسوبية) لاترتفع كثيراً عن مستوى سطح البحر وبذلك يتكدس الهواء الحار فيها.

وعن السبب الرابع، يرى عطيه أن هذه المناطق تتأثر بالرياح الشمالية الغربية التي تنحدر من جبال ايران شرقاً والهضبة الغربية غرباً مما يتسبب في تناقص رطوبته واكتساب الهواء النازل للمزيد من حرارة الارض الناتجه عن الاشعاع الشمسي الذي يكون شبه عمودي وتصل زاوية السمت الشمسي الى 84.5 صيفاً.

ويشير عطية إلى السبب رقم 5، حيث تتأثر هذه المناطق احياناً بموجات من الرطوبة (المرهقة) وكتل مدارية بحرية عند تحول الرياح جنوبية شرقية محملة بالرطوبة من مياة الخليج العربي، مضيفا أن السبب رقم 6 هو تناقص المساحات الخضراء والتجاوز عليها دون رادع، وزيادة الكثافة السكانية والطرق والسيارات والابنية وزحف المدن على الريف وعدم استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء وزيادة اعداد وسائل التبريد.

اما السبب 7 والاخير فيشير إلى وجود منخفض جوي حراري ، متمركز جنوب العراق وشمال الخليج، مع وجود مرتفع جوي في الاعلى ، يعملان معا على تشكل مايشبه (قبه حرارية او بيت زجاجي Green house بسبب مايقوم به المرتفع الجوي من كبس الهواء الصاعد من المنخفض وسخونته اديباتيكيا بمقدار 10 درجة لكل 1كم نزول للهواء الجاف.

وسجلت خمس محافظات عراقية، ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة الجهراء الكويتية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع52.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة منطقة مطربة في الكويت ايضا وبواقع 51.8 درجة مئوية، تليها منطقة صلابية في دولة الكويت وبواقع 51.3 درجة مئوية، ومن ثم جاء منطقة المناقيش في الكويت رابعا وبواقع 51.2 وبالدرجة نفسها جاءت منطقة نويصب في الكويت خامساً.

وبين الجدول ايضا ان منطقة الناصرية مركز محافظة ذي قار في العراق جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 50.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة مطار البصرة الدولي بالمرتبة العاشرة وبدرجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة السماوة مركز محافظة المثنى بالمرتبة 13 وبدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة وجاءت محافظة النجف بالمرتبة 14 وبدرجة حرارة 49 درجة مئوية وجاءت منطقة العمارة مركز محافظة ميسان بالمرتبة 15 وبالدرجة نفسها حيث بلغت 49 درجة مئوية ايضاً.

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