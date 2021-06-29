لمراقبة الانتخابات المبكرة.. المفوضية تعلن مخاطبة 70 سفارة عربية وأجنبية ومنظمات دولية

2021/06/29 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، مخاطبتها أكثر من 70 سفارة عربية وأجنبية ومنظمات دولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث لوسائل إعلام تابعه NRT عربية (29 حزيران 2021) إن "المراقبة الدولية أمر مهم حيث إن 51 سفارة عربية واجنبية تمت مخاطبتها والبقية منظمات دولية".

وأضافت أن "العديد من السفراء العرب والاجانب قد زاروا المفوضية وأبدوا رغبتهم للمشاركة بمراقبة الانتخابات وان العمل والتواصل ما زال مستمرا ما بين المفوضية والسفارات والمنظمات الدولية".

وجددت الغلاي على جاهزية المفوضية في اجراء الانتخابات بموعدها وان "جدول الاستعداد يسير وفق الاطر الزمنية المقررة له".

وتعمل الحكومة العراقية على نحو مستمر وبأقصى الإمكانيات لتلبية مطالب الجماهير من خلال الحفاظ على السلام والامن، وإجراء التحضيرات اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وقال مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي، في تصريحات سابقة، إن دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول 2021 القادم سيكون المراقبة لا الإشراف".

وبين رافض ومؤيد من الكتل السياسية لدور الأمم المتحدة في الإشراف أو مراقبة الانتخابات العراقية المقبلة، أكدت مفوضية الانتخابات العليا "أهمية المساندة الأممية في مراقبة العملية الانتخابية وليس الإشراف عليها".

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