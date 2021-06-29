بعد البصرة.. سخونة الطقس تدفع محافظة عراقية أخرى الى تعطل الدوام الرسمي

2021/06/29 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء تعطيل الدوام الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المكتب الاعلامي، لمحافظ النجف، في بيان تلقى موقعNRT عربية نسخة منه، (29 حزيران، 2021) أن "محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، أعلن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة".

وفي البصرة، قررت حكومة المحافظة المحلية تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء، والخميس من هذا الاسبوع نتيجة ارتفاع لدرجات الحرارة.

وقال مدير مكتب محافظ البصرة، عماد العيداني، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (29 حزيران 2021) انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مبينا ان "الاسبوع المقبل سيشهد تقليص ساعات الدوام الرسمي الى 4 ساعات فقط، من الساعة الـ8 صباحا وحتى 12 ظهرا".

وسجلت محافظتي البصرة وذي قار هذا اليوم درجات حرارة قاربت الـ50 مئوية، حيث صنفت المحافظتين ضمن قائمة المناطق الـ10 الاعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم.

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