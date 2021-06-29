انخفاض اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في اسواق كربلاء

2021/06/29 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار صرف الدولار الامريكي،

انخفاضاً جديداً امام الدينار العراقي،

اليوم الثلاثاء، (28 حزيران 2021) في

الاسواق المحلية بمحافظة كربلاء.

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