الأنواء الجوية: عشر محافظات بينها كربلاء تسجل غداً نصف درجة الغليان

2021/06/29 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت تسجيل 10 محافظات

ومن بينها بغداد غداً الأربعاء نصف درجة

الغليان.

وقالت الهيأة في بيان: إن "الطقس ليومي

الأرب

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