إطفاء تام في منظومة الطاقة الكهربائية بـ4 محافظات جنوبي العراق

2021/06/29 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة كهرباء ميسان، اليوم

الثلاثاء، عن إطفاء تام للمنظومة

الكهربائية بأربع محافظات جنوبية.

وذكر إعلام الدائرة في بيان ورد لوكالة

نون الخبرية، أن "إطفاء تاماً حصل في

المنظومة الكهربائية في المحا

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