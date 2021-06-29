الديوانية تلحق بركب تعطيل الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. قرارات استثنائية

2021/06/29 | 14:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت محافظة الديوانية، الثلاثاء، قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الخميس من كل أسبوع، لغاية استقرار درجات حرارة الأجواء.

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وقال المحافظ زهير الشعلان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، إنه "نظراً لارتفاع درجات الحرارة لنصف درجة الغليان، قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع، ويتم العمل بالقرار إلى حين إستقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي".

وأضاف، "قررنا تقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الأسبوع، حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار".

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