رئيس الجمهورية يجتمع بوزير العمل لبحث تمكين فئة الشباب

2021/06/29 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، تمكين الشباب وتأهيلهم، خلال استقباله وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 29 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، وأكّد الرئيس أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي وزارة هامة ومفصلية لارتباطها بدعم وإسناد طبقة مهمة من المواطنين، ولما تضطلع به من مهام جسام ومتعددة".

واشار صالح وفق البيان، إلى "ضرورة إيلاء فئات المسنين والأيتام والمشردين وذوي الدخل المحدود أولوية قصوى تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الحرة الكريمة".

ولفت إلى "أهمية قانونيْ الضمان الاجتماعي والتقاعد العام، ووجوب تطويرهما وتطبيقهما بشكل عادل ومتوازن، ليشملا كل الطبقات المستحقة لهما، ودعم هذه الفئات بالمزيد عبر تأهيلهم للحصول على وظائف وتدريبهم من خلال دعم المشاريع الصغيرة".

واضاف البيان، "كما شدّد الرئيس صالح على ضرورة تفعيل مديرية شؤون الناجيات في الوزارة وتخصيص الإمكانيات اللازمة لذلك".

وأكد الرئيس، على "أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم، والاعتماد على العمالة العراقية بشكل أكبر من العمالة الأجنبية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل والقروض من أجل دخولهم في سوق العمل"، مؤكداً "تقديم كل الدعم للوزارة وجهودها القائمة للقيام بالمهام المنوطة بها".

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