التالي
منذ 38 دقيقة
البصرة تقلص دوام الموظفين ابتداءً من الأسبوع المقبل
منذ 56 دقيقة
اطفاء تام بالمنظومة الكهربائية في اربع محافظات الجنوبية
منذ 6 ساعات
مؤشرات على دخول السلالة الهندية إلى العراق
منذ 16 ساعة
إعادة 200 عائلة نازحة لمناطق سكناها في صلاح الدين
منذ 16 ساعة
الصحة تحسم الجدل بشأن تسجيل أعراض جانبية لمتلقي اللقاح
منذ 21 ساعة
الإعلام الحكومي تعلن عن اتفاقات حاسمة بشأن ملف المياه
منذ 21 ساعة
المباشرة بتنفيذ مشروع “تطوير قناة الجيش”
منذ 22 ساعة
المنافذ تعيد عجلة محملة بـ (انابيب معدنية) إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية
منذ 22 ساعة
الصحة تسجل 6346 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 23 ساعة
وزارة التعليم تتفق مع محافظة بغداد على استكمال البنى التحتية للجامعات
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).