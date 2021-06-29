"في ماضي منيح بس مضى" 

2021/06/29 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين تكبر النساء المشهورات، خصوصاً الفنانات منهن واللواتي يشكل الجمال والمظهر جزء من هويتهن، يصبحن مطالبات بالاختفاء، بالتنحي عن الحياة العامة وتجنيب الجماهير مواجهة فعل الزمن على الوجوه والأجساد التي طالما بدت وكأنها عصية على الحالة البيولوجية التي يمر بها بقية البشر "العاديين".يتبين ذلك من حالة الهوس العام بصور "قبل وبعد" التي يبذل أصحابها جهداً في تشكيلها، باحثين عن أجمل صور مرحلة الشباب للفنانات الجميلات ومجاورينها لأسوء اللقطات من مراحلهن العمرية المتقدمة.لطالما بدا لي هذا الفعل، التمعن ف

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