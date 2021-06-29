العراق: انقطاع تام للكهرباء في المحافظات الجنوبية بسبب عارض فني

2021/06/29 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

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تعرضت محطة الناصرية الحرارية، الثلاثاء، إلى إطفاء تام شمل محافظات (البصرة ، العمارة ، المثنى).

واوضح مدير محطة كهرباء الناصرية، احمد غازي في بيان ورد لـNRT عربية، (29 حزيران 2021) إن "سبب خروج المحطة عن العمل نتيجة اطفاء محطة الرميلة الكهربائية وخروج خطها عن العمل وانطفاء بعض الوحدات التوليدية في البصرة".

وأضاف، أن "انطفاء محطة توليد الرميلة وخروج خطها عن العمل وانطفاء بعض الوحدات التوليدية في البصرة اثر على مستوى الذبذبة مما تسبب باطفاء محطة الناصرية الكهربائية".

مبينا، ان كوادر المديرية الهندسية والفنية تعمل على اعادة تشغيل المحطة.

وقبل ذلك، ذكر مصدر أن حالة اطفاء تام (Shut Down) حصلت لمحطة الناصرية الحرارية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة.

وأضاف أن "عددا من الاقضية والنواحي التي تتغذى محطاتها الرئيسية من المحطة المركبة لم يشملها الاطفاء وهي (محطة المصب العام، محطة الفهود ، احدى محولات القدرة في محطة سوق الشيوخ (132 ك.ف)".

وأشار إلى ان "الإطفاء التام الذي حصل في "محطة الناصرية الحرارية" شمل محافظات (البصرة ، العمارة ، المثنى) ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفه أسبابه".

من جانبها أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب "حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية.

ونوهت إلى أنه العمل جار لمعرفة الأسباب والعمل على اعادة المنظومة للعمل.

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