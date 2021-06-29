هل يعطل العراق دوامه بسبب موجة الحر.. امانة مجلس الوزراء تجيب

2021/06/29 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الثلاثاء، امكانية تعطيل الدوام

الرسمي في المؤسسات الحكومية نتيجة

ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة حيدر

مجيد في تصريح صحافي، إنـه "لا يو

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