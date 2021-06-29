بغداد.. القبض على متهمين اثنين اقدما على

2021/06/29 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد،

اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين

اثنين اقدما على تسليب مواطن وقتله.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام

بغداد/ مكتب مكافحة ا

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