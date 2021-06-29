محافظ الديوانية: تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل أسبوع وتقليصه لبقية الأيام

2021/06/29 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، تعطيل الدوام يوم الخميس من كل أسبوع.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان أن الشعلان أصدر قراراً رسمياً يتضمن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع ويعمل بالقرار الى حين استقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي.

وأضاف أن القرار تضمن تقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الأسبوع حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار.

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