افتتاح السفارة الاسرائيلية في أبو ظبي

2021/06/29 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح وزير الخارجية الاسرائيلي يايير لابيد، الثلاثاء، السفارة الاسرائيلة في أبو ظبي.

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وحضر الافتتاح وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورا الكعبي.

واقيمت مراسم وضع ميزوزا، ( الميزوزة هي رمز ديني يهودي يوضع على مداخل الأماكن) في السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.

وتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي لدولة الإمارات منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: ”ينطلق وزير الخارجية يائير لابيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة من نوعها“.

وأوضح البيان أن "الوفد الإسرائيلي سيحط ظهرا في أبوظبي".

ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

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