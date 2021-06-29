2021/06/29 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن مانشستر سيتي، بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه مدد تعاقده لعام إضافي مع قائده البرازيلي المخضرم، فرناندينيو، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.وشارك فرناندينيو البالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القائد فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي المركز الخبري الوطني.

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