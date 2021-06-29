علامات انسداد الأفق - امال قرامي

2021/06/29 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي غابت الخطابات المؤسسة للحوار المجتمعيّ والفكريّ البنّاء وتوارت الخطابات الاستشرافية التي تنمّ عن وعي بالسياقات المتحوّلة، وقُدرة على تسيير مختلف المؤسسات والهياكل وإدراك حقيقيّ لعمليّة صياغة السياسات في مقابل ظهور خطابات التفاهة والشعبوية والفوضى والتشويش الاصطلاحي ومأسسة الجهل.وعندما يغيب السياسيّ المحنّك والمتوقّد الذهن والزعيم وصاحب الشخصية الكارزماتية القادر على التفاعل مع متطلبّات الو ......





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