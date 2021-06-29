الشرطة المجتمعية: ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني لفتيات في 3 محافظات

2021/06/29 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء، ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف (٥) حالات ابتزاز الكتروني لفتيات، (٢) منها في العاصمة بغداد ومثلها في محافظة الانبار وواحدة في كربلاء المقدسة لفتاة من محافظة النجف الأشرف.

وأضافت المديرية، إن "مفارزها تمكنت من التعرف والوصول الى المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن لهم مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".واشارت الى، "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والقيام بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".

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