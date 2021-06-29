غاز البصرة توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية للحدّ من حرق الغاز

2021/06/29 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقَّعتْ شركة غاز البصرة، الثلاثاء، عقداً مع مؤسسة التمويل الدولية، ضمن اتفاقية قرض بقيمة 360 مليون دولار لمدة خمس سنوات، للحد من حرق الغاز واستثماره.

وذكر بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "من خلال هذه الاتفاقية، تستثمر مؤسسة التمويل الدولية في شركة غاز البصرة لدعم أحد أكبر مشاريع خفض حرق الغاز في العالم لدعم قطاع الطاقة الأكثر استدامة في العراق".

واضاف البيان: "سيسهم هذا القرض في التوسع وزيادة قدرة شركة غاز البصرة على معالجة 400 مليون قدم مكعب قياسي إضافي في اليوم من الغاز الطبيعي.



وهذه زيادة بنسبة 40% من قدرة الشركة الحالية والتي تهدف الى مساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتزويد مليون منزل عراقي إضافي بالطاقة".

واوضح: "سيؤدي مشروع معمل البصرة لفصل السوائل عن الغاز إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 10 ملايين طن سنويًا".

ولفت الى أن العراق يتمتع "باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وبغياب البنية التحتية اللازمة لمعالجة الغاز أثناء إنتاج النفط يتم حرقه وهدره.



وهذا يؤدي إلى انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه تعتمد المنازل والشركات في الدولة على مصادر الطاقة الأخرى التي قد تكون مرتبطة بحد ذاتها بانبعاثات غازات مماثلة. ومن خلال تجيمع المنتج الثانوي للغاز واستخدامه لاحقًا من قبل هؤلاء العملاء، يمكن أن يساعد مشروع معمل البصرة لمعالجة وفصل السوائل عن الغاز في تقليل الانبعاثات الإجمالية".

وتابع: "سيمول قرض مؤسسة التمويل الدولية جزئيًا بناء هذه المنشأة الجديدة لمعالجة الغاز (معمل البصرة لمعالجة الغاز الطبيعي (BNGL)، وهو جزء من خطة أوسع لتقليل حرق الغاز في جنوب العراق".

في هذا الصدد، قال وزير النفط احسان عبد الجبار، بحسب البيان إن "التوقيع على هذا القرض يدعم الجهود المشتركة لتعظيم الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، عبر معالجته باحدث التقنيات الحديثة والسعي لتحقيق اهدافنا في تحويل الطاقة المحروقة الى طاقة نظيفة ومفيدة، والعمل على التقليل من الانبعاثات والاثار البيئية الضارة".

واشار الى "اهمية تعزيز التعاون مع البنوك العالمية الرصينة لتنفيذ ودعم مشاريع التنمية المستدامة، ومنها مشاريع استثمار الغاز في شركة غاز البصرة".

واضاف اسماعيل أن "هذا القرض يفتح افاقا جديدة لمزيد من التعاون والتعاملات التي تخدم المصالح والاهداف المشتركة"، مؤكداً على "التزام العراق بتعظيم مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتحقيق المعايير والاهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس".

بدوره، قال المدير المفوض لشركة غاز البصرة مالكوم مايس: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي أول اتفاقية قرض من نوعها في قطاع النفط والغاز، وهي علامة بارزة نفخر بها.



وتوضح هذه الاتفاقية قوة الشركات العراقية، مثل شركة غاز البصرة وقدرتها على جذب التمويل والثقة من البنوك الدولية".

وأضاف أن "الهدف من هذا القرض الذي مدته خمس سنوات هو دعم مشروع النمو للشركة، مشروع معمل البصرة لمعالجة وفصل الغاز عن السوائل (BNGL ) وتحويل الغاز المحترق المهدور إلى طاقة تشتد حاجة البلد إليها".

واوضح مايس: "تتماشى استراتيجيتنا مع رؤية الحكومة العراقية لتزويد المنازل العراقية بالكهرباء وإنشاء صناعة طاقة أكثر استدامة.



هذه الاتفاقية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من قبل وزارة النفط ومؤسسة التمويل الدولية ومساهمينا".

ويتألف استثمار مؤسسة التمويل الدولية من 137.76 مليون دولار كقرض من الحساب الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وقرض مشترك بقيمة 180 مليون دولار لثمانية بنوك دولية (بنك الصين، وسيتي بنك، ودويتشه بنك اي جي، والبنك التجاري الصناعي الصيني، وناتيكسيس، وسوميتومو ميتسوي المصرفية ، وسوسايتيه جنرال، وبنك ستاندرد جارترد)، وقرض بقيمة 42.24 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج محفظة الإقراض المشترك المدار التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهو عبارة عن منصة تتيح للمستثمرين المؤسسيين المشاركة في محفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية.

ويستفيد المشروع من ارتباطات طويلة الأمد لمجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة في العراق.



انضم العراق إلى المبادرة العالمية للحد من حرق الغاز في عام 2011 وفي عام 2013 التزم بالقضاء على جميع عمليات حرق الغاز الطبيعي الروتينية بحلول عام 2030.

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