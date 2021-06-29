مفوضية الانتخابات توجه آخر دعوة للمرشحين المشمولين بإجراءات “المساءلة والعدالة”

2021/06/29 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ جددت مفوضية الانتخابات يوم الثلاثاء، دعوتها للمرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة في الكتاب بالعدد 1827 في 13/6/2021 والمنشور في الموقع الرسمي للمفوضية، للإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم غد الأربعاء الموافق 30 حزيران 2021، وبعكسه […]

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