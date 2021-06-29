بعد ترجيح الصحة لدخوله إلى العراق.. كيف يؤثر كورونا دلتا على متلقي اللقاح بالكامل؟

2021/06/29 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يواصل العلماء أبحاثهم لكشف غموض المتغيرات الناشئة الجديدة لفيروس كورونا وتحديدا دلتا بلس، خاصة بعد التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن هذا المتغير يمكن أن يفلت من المناعة التي تشكلها لقاحات كوفيد.متغير دلتا بلس قابل للانتقال بدرجة كبيرة متغير Delta Plus لفيروس كورونا مثير للقلق، حيث يحتوي على ثلاث سمات […]

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