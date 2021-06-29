المفوضية توجه آخر دعوة للمرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة

2021/06/29 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، آخر دعوة للمرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.

وقال مجلس المفوضين خلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: "تجدد مفوضية الانتخابات دعوتها للمرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة في الكتاب بالعدد 1827 في 13/6/2021 والمنشور في الموقع الرسمي للمفوضية، للإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم غد الأربعاء الموافق 30 حزيران 2021".

واضاف البيان، انه "بعكسه فإن المفوضية ستلجأ إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة وإجراء القرعة لأرقام المرشحين تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات".

PUKmedia اعلام مفوضية الانتخابات

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