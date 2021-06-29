2021/06/29 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل استضافتها لوزير الداخلية عثمان الغانمي.وقال عضو اللجنة، محمد شياع السوداني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح 12 ملفا..



تفاصيل استضافة وزير الداخلية في البرلمان المركز الخبري الوطني.

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