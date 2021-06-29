بالصور :تشييع جثمان الشاعر الدكتور علي الفتال

2021/06/29 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شييع اليوم في محافظة كربلاء المقدسة

جثمان الشاعر والباحث الدكتور علي

الفتال الذي توفي صباح اليوم عن 85 عاما

وقد وصل جثمان الراحل الى المراقد

المقدسة (الحضرتين الحسينية والعباسية )

حيث ادى المشيعون ا

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