2021/06/29 | 15:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شييع اليوم في محافظة كربلاء المقدسة
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جثمان الشاعر والباحث الدكتور علي
الفتال الذي توفي صباح اليوم عن 85 عاما
وقد وصل جثمان الراحل الى المراقد
المقدسة (الحضرتين الحسينية والعباسية )
حيث ادى المشيعون ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور :تشييع جثمان الشاعر الدكتور علي الفتال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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