مفوضية الانتخابات توجه آخر دعوة للمرشحين المشمولين بإجراءات

2021/06/29 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جددت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، دعوتها للمرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، للإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة.

وقال بيان للمفوضية، ان ، التأييد يجب ان يكون من "خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم غد الأربعاء الموافق 30 حزيران 2021، وبعكسه فإن المفوضية ستلجأ إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة وإجراء القرعة لأرقام المرشحين تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات".

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