مصدر: عدد البرلمانيين المتواجدين بقاعة مجلس النواب لا يتجاوز الـ 70

2021/06/29 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر من داخل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد حضور النواب حالياً في البرلمان لا يتجاوز الـ(70) نائب.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عدد حضور النواب الحالي في البرلمان لا يتجاوز الـ(70) نائب".

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