الوقت يداهم المرشحين.. 24 ساعة فقط لجلب صك البراءة من ’البعث’

2021/06/29 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، المرشحين الى الاسراع في جلب كتب رسمية تؤيد عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، إنها "تجدد دعوتها للمرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة في الكتاب بالعدد 1827 في 13/6/2021 والمنشور في الموقع الرسمي للمفوضية، للإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة".

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وأضافت "يتم تقديم الكتب الرسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم غد الأربعاء الموافق 30 حزيران 2021، وبعكسه فإن المفوضية ستلجأ إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة وإجراء القرعة لأرقام المرشحين تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات".

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