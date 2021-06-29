أربعة أفلام أخرى تتنافس للفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي 74. - سمير حنا خمورو

2021/06/29 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو نستمر في عرض الافلام المشاركة في المنافسة للفوز بجوائز مهرجان كان السينمائي في دورته 74، الذي يفتتح مساء يوم يوم 6 تموز / يوليو ويستمر المهرجان حتى يوم 17 تموز، وكما هو معروف فقد تم الغاء الدورة السابقة لعام 2020 بسبب جائحة كورونا .



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