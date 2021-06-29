إبراهيم رئيسي رهان خاسر!! - احمد عبد الستار

2021/06/29 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_عبد_الستار أحمد عبد الستاريعيش النظام الإيراني اليوم أسوء مراحل وجوده في الحكم المتصل منذ ما يزيد من أربعة عقود.



نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليه ومن عدد من دول أخرى، لإضعاف قدراته لتطوير أسلحة نووية.



النظام الإيراني يعيش حالياً بين طرفي معادلة: لا يسمح له بحيازة سلاح نووي تمنحه بالنتيجة قدرة لفرض نفسه كطرف قوي في المعادلات السياسية في المنطقة والتأثير على المصالح الاستراتيجية التقليدية للغرب، ......





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