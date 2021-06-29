2021/06/29 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وحضور 172 نائبا.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقت “المركز الخبري الوطني”، أن “البرلمان عقد جلسته الاعتيادية للـــدورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يفتتح أعمال جلسة البرلمان المركز الخبري الوطني.

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