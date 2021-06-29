ديالى تعطل الدوام يومي الأربعاء والخميس

2021/06/29 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس.

وذكر بيان للمحافظة، أن "محافظة ديالى قررت تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وكانت محافظات الديوانية والنجف والبصرة، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة.

PUKmedia متابعة

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