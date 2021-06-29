جبهة تحرير تيغراي ترفض وقف إطلاق النار وتتعهد بـ

2021/06/29 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي، رفض قادة المتمردون ذلك وتعهدوا بطرد "الأعداء" من المنطقة بعد التطور الدراماتيكي وتقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، حسبما أفادت صحيفة "الغارديان".

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