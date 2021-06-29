نائب يكشف عن ايقاف رواتب المتغيبين عن جلسات البرلمان ومصدر ينفي تطبيق تلك الاجراءات

2021/06/29 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الثلاثاء، عن اتخاذ رئاسة مجلس النواب اجراء بايقاف رواتب النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان لمدة شهر واحد، فيما اشار مصدر مطلع الى ان مثل هذه القرارات لا تطبق على ارض الواقع.

وقال الركابي في تصريح صحفي، اليوم (29 حزيران 2021) إن "اجتماع الكتل السياسية مع رئاسة البرلمان مهم بعد فترة انقطاع طويلة"، مبينا أن "قضايا عديدة طرحت أهمها حث النواب على حضور جلسات البرلمان، خاصة وأن هناك بعض القوانين المهمة التي يجب مناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "تصويتات مهمة يجب أن تمرر منها أسماء قضاة التمييز الذين لم تبق من فترتهم سوى ثلاثة أيام"، مؤكدا أن "التصويت عليهم سيكون خلال جلسة اليوم".

وتابع أنه "تمت مناقشة استجوابات الوزراء، فضلا عن الحرص على أن لا تكون هناك تصريحات مستفزة من قبل النواب أو الوزراء، والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، موضحا أنه "تم الاتفاق على عقد ثلاثة الى أربع جلسات أسبوعيا".

وأكد الركابي أن "رئاسة البرلمان اتخذت إجراءات بحق النواب المتغيبين عن الجلسات منها ايقاف راتب النائب المتغيب لمدة شهر، بالإضافة الى قطع مبلغ مليون دينار من راتبه".

وفي ذات السياق اكد مصدر مطلع لـNRT عربية ان الاجراءات التي اعلنت عنها رئاسة البرلمان بقطع رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات لا تطبق على ارض الواقع، مشيرا الى صدور اجراءات مماثلة في وقت سابق تجاه النواب لم يتم العمل بها مطلقا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته للمناقشة والتصويت على عدد من القوانين والقضايا المهمة، أبرزها التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية.

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