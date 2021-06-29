بالوثيقة.. أسماء أعضاء محكمة التمييز المصوت عليهم في البرلمان

2021/06/29 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أسماء أعضاء محكمة التمييز المصوت عليهم في جلسة مجلس النواب الثانية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

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