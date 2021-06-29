2021/06/29 | 15:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع راتب لمدة شهر للنواب المتغيبين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع راتب لمدة شهر للنواب المتغيبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).