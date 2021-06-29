2021/06/29 | 15:40 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 29 يونيو 2021 | 03:23 مساءً | عدد القراءات : 33

مجلس النواب يُصوت على استضافة وزير النفط

مجلس النواب يُصوت على استضافة وزير النفط

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