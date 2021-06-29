مجلس النواب يُصوت على أعضاء محكمة التمييـــز الاتحادية

2021/06/29 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صوّت مجلس النواب، الثلاثاء، على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، خلال جلسته المنعقدة هذا اليوم.

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وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته لهذا اليوم على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية".

وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة، وذلك بعد عدة محاولات لعقد جلساته، لكن أخفق في ذلك.





وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، إن "رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب".

وأخفق المجلس في انعقاد جلسته مطلع الشهر الحالي.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الخميس المُقبل".

وأعربت عضو مجلس النواب آلا طالباني، في وقت سابق، عن استيائها من فشل المحاولة الثانية لعقد جلسة البرلمان.

وقالت طالباني في تدونيه تابعها "ناس"، (3 حزيران 2021)، إن "عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات المجلس، وأن ينظر إلى الملتزم وغير الملتزم بعين واحدة غير صحيح تماماً، بل ربما الغائب معزز أكثر".

وأضافت باستهجان، "إنها السلطة التشريعية العليا في دولة نظامها السياسي نيابي، أليس كذلك؟".

ومؤخراً، عقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان لرئاسة المجلس تلقى "ناس" نسخة منه، (28 حزيران 2021)، أنه "بحث الاجتماع أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال الجلسات القادمة".

وأضاف، "كما بحث الاجتماع تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان".

وتابع، "وتقرر، خلال الاجتماع، عقد جلسات متتالية الأسبوع الجاري في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".

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