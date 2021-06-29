مقاطعة أمريكية تحقق في 53 وفاة بسبب موجة حر

2021/06/29 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تحقق مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأمريكية في 53 وفاة يشتبه في أنها نتجت عن موجة حر خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو (حزيران)، إذ سجلت درجات الحرارة ارتفاعاً قياسياً في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة مما هدّد بتعطيل شبكات الكهرباء.

وأظهرت البيانات على الموقع الإلكتروني للمقاطعة قفزة في الوفيات التي يجري التحقيق بشأنها مع تسجيل مدينتي بورتلاند وسالم في ولاية أوريجون، وسياتل في واشنطن ارتفاعاً قياسياً جديداً في درجة الحرارة أمس الاثنين بفعل موجة حر في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي.

ويجرى التحقيق في 73 وفاة إجمالاً خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو (حزيران)، ارتفاعاً من 20 في نهاية الأسبوع السابق.



وتم التأكد من ثلاث وفيات مرتبطة بموجة الحر في المقاطعة التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون شخص حتى 19 يونيو حزيران.

ونقلت صحيفة أريزونا ديلي ستار عن أربعة علماء في المناخ قولهم إن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري هو على الأرجح السبب في موجة الحر، التي جاءت عقب سنوات من الجفاف.

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