2021/06/29 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة الكهرباء وجه مظلم وسوط لاهب على الشعب مع استمرار الحلول العقيمة لازمة الكهرباء التي يواجهها الشعب العراقي ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء لادارة وزارة الكهرباء بشكل مباشر من موقع ادنى لاستمرار الانهيار بالمنظومة الكهربائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تدعو الكاظمي لإدارة وزارة الكهرباء بشكل مباشر المركز الخبري الوطني.

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