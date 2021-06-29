خانقين تسجل درجة حرارة نصف الغليان

2021/06/29 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل قضاء خانقين، اليوم الثلاثاء، اعلى درجة حرارة وبلغت 50 درجة مئوية.

وقالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان اعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في خانقين، وبلغت 50 درجة مئوية، لافتة الى ان درجة الحرارة في محافظات، اربيل ، السليمانية، دهوك، كركوك وحلبجة كانت 44، 43، 42، 44، و47 على التوالي.

واضافت المديرية ان درجات الحرارة في عدد من اقليم كوردستان كانت كالتالي: شمامك وخبات/ 46 مئوية، بارزان/ 42 مئوية، دوكان/ 45 مئوية، دربنديخان وجمجمال/ 44 مئوية، خورماتو/47 مئوية، كلار/ 48 مئوية، زاخو وآكري/ 43 مئوية، وشاريا/ 43 مئوية .

PUKmedia ترجمة

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