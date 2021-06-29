2021/06/29 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب اليوم الثلاثاء 29/6/2021 قطع رواتب النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، الا بعذر رسمي وبموافقة من هيئة الرئاسة.

ادناه الوثيقة الرسمية الصادرة من مجلس النواب:

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يقرر قطع رواتب النواب المتغيبين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يقرر قطع رواتب النواب المتغيبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).