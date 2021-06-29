تونسية تتأهل للدور الثاني من بطولة ويمبلدون 

2021/06/29 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1 الثلاثاء.

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