لجنة الاقاليم تكشف عن عودة مجالس المحافظات واجراء انتخاباتها في هذه المدة

2021/06/29 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، العمل على نقل الصلاحيات ودعم اللامركزية الى المحافظات حسب المادة (45) من الدستور، مشيرة الى عودة مجالس المحافظات واجراء انتخاباتها مطلع العام المقبل.

وذكر رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية، (29 حزيران)، ان "مجالس المحافظات بحسب المادة (122) من الدستور العراقي لا يمكن الغائها وتعتبر تطبيق لللامركزية ودعم للحكومة المحلية بنقل الصلاحيات لها باعتبارها برلمان مصغر".

واضاف الدوبرداني، انه "تم انهاء المجالس من قبل البرلمان لسببين الاول هو تجاوز المدة القانونية (4 سنوات)، والثاني هو تطبيق القوانين بشكل سيء وسلبي لهذه المحافظات في السنوات السابقة".

واوضح، ان "اللجنة تعتزم على تقدم مقترح لمجلس النواب بتعديل قانون مجالس المحافظات الذي تم تأجليه بسبب مظاهرات تشرين وجائحة كورونا"، لافتا الى انه "سيتم اجراء انتخابات المجالس في مطلع العام المقبل".

N.A

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