2021/06/29 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم

الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في

المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع درجات

الحرارة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان

مقتضب ورد لوكالة نون الخبرية، أن

التميمي وجه بت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب موجة الحر.. محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب موجة الحر.. محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).