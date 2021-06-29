2021/06/29 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد واع

كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، عن استضافة برلمانية لثلاثة وزراء بشأن حصة العراق المائية.

وقال عضو اللجنة عبد الأمير تعيبان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تركيا تجاوزت على الحصة المائية للعراق، ما تسبب بإحداث أزمة شديدة ومؤثرة جنوب العراق، أدت الى هجرة العائلات من ذي قار نتيجة الشح المائي، وتأثيره على محطات الإسالة والكهرباء والموسم الزراعي، حيث تم إلغاء زراعة محصول الشلب في المحافظة".

وأشار الى أن "اللجنة ستستضيف وزراء الخارجية والثقافة والسياحة والأهوار، علاوة على وزير الموارد المائية في الأيام المقبلة لمناقشة ملف الحصة المائية".

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