2021/06/29 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 محافظات تعطل الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 محافظات تعطل الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).