2021/06/29 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى السفير البريطاني الجديد في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، بأول تعليق بعد تسنمه مهامه خلفاً لستيفن هيكي.

وقال ريتشاردسون عبر تغريدة على منصة تويتر، ما نصه “يشرفني ويسعدني أن أعود إلى العراق في يوليو، خلفا لستيفن هيكي كسفير” مضيفا أنه يتطلع إلى العمل مع حكومتي بغداد وأربيل من أجل تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والعراق.

وكان السفير ستيفن هيكي، قد تولى مهام منصبه خلال شهر تشرين الثاني ألفين وتسعة عشر، خلفا للسفير جون ويلكس الذي انتقل ليشغل منصبا دبلوماسيا آخر.

في غضون ذلك، عبر هيكي في تغريدة عن سعادته بأن يكون خلفا له ريتشاردسون والذي عمل في السفارة البريطانية لدى بغداد سابقاً بصفته نائباً للسفير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق للسفير البريطاني الجديد في العراق بعد تسلمه مهامه خلفاً لستيفن هيكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق للسفير البريطاني الجديد في العراق بعد تسلمه مهامه خلفاً لستيفن هيكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).