بالوثائق.. طلب برلماني لاستضافة الكاظمي لمناقشة ملفين

2021/06/29 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” طلب برلماني مرفق بتواقيع عدد من النواب لاستضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لمناقشة عدد من الملفات.

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