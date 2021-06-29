2021/06/29 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يوجه باستضافة وزير الزراعة في جلسته المُقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يوجه باستضافة وزير الزراعة في جلسته المُقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يوجه باستضافة وزير الزراعة في جلسته المُقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).