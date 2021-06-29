2021/06/29 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء إيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وذلك بعد الإخفاق الذي حصل في عقد جلسات سابقة.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب فإنه نظراً لعدم الالتزام الواضح من قبل اعضاء مجلس النواب في حضور الجلسات، نرجو إيقاف صرف رواتب النواب كافة الذين سيتغيبون عن جلسات مجلس النواب.

واستثنى القرار من لديه عذر رسمي، وبموافقة من هيئة رئاسة البرلمان.

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